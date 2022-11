'Keuringsdienst van Waarde' over natuurwijn

Ooit was wijn een doodsimpel druivendrankje. Toen ging men er ingewikkeld mee doen. En nu is er weer wat nieuws: wijn als de doodsimpele drank van ooit.

Natuurwijn staat er op kekke etiketten. Stoere sommeliers zweren erbij. Bij eigenwijze slijters zijn de flessen niet aan te slepen. Want natuurwijn zou pure wijn zijn. Met zo min mogelijk bemoeienis van de mens. Wijn, zo uit de natuur. Maar wanneer is wijn natuur en wanneer niet? 'Keuringsdienst van Waarde' neemt een duik in natuurlijk druivennat en komt met een kater thuis.

