'Keuringsdienst van Waarde' over natuurvlees

Foto: © KRO-NCRV 2019

Natuur op een broodje of de wildernis op je bord, nu verkrijgbaar bij het tankstation en de betere slager: natuur- en wildernisvlees. Maar wat is natuur nog in dit land?

Op zoek naar de natuur ontdekken we dat het woord voor velerlei uitleg open staat. We zien hoe een wild rund wordt terug gefokt, dat toch niet al te wild mag zijn en hoe het wildernis in Nederland niet welig kan tieren zonder dat het door de mens in toom wordt gehouden.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 19 november om 20.25 op NPO 3.