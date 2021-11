'Keuringsdienst van Waarde' over kaaskorst

Foto: © KRO-NCRV 2019

Tijdens een vakantie in Frankrijk stuitte de Keuringsdienst op iets vreemds. Iets wat wij in Nederland wegsnijden, daar smullen de Fransen juist van: het korstje van de kaas. Wat blijkt? In Nederland trekken we de kaas een jas aan.