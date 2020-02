'Keuringsdienst van Waarde': Opschuimmelk

Foto: © KRO-NCRV 2019

Koffie met gewone melk is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig koop je speciale opschuimmelk voor de beste cappuccino of latte.

Maar waarom is dit zoveel beter dan gewone ouderwetse melk uit het versvak? Duurder is het in elk geval. Blijft het schuim echt langer staan, of is die claim een beetje opgeklopt?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 6 februari om 20.25 op NPO 3.