'Keuringsdienst van Waarde': Dierziektes

Corona komt uit het verre China. We hebben gehoord dat dieren daar op markten op elkaar worden gestapeld. De lokale overheid schuift signalen dat er iets mis gaat liever onder het tapijt, dan dat er tijdig wordt ingegrepen. Niet gek dat daar een pandemie heeft kunnen ontstaan.

Maar hoe zit het eigenlijk hier? In Nederland stapelen we ook dieren op elkaar, gaat dat hier wel goed? Wat doen veehouders om het risico op ziekten te beperken? We bezoeken verschillende boeren en een viroloog die er ieder hun eigen ideeën over hebben. Een aantal jaar geleden ging het wel degelijk mis. Er sprong in Nederland een virus van de geit op de mens: de Q-koorts. Hoe heeft dat kunnen gebeuren en hoe ging de Nederlandse overheid eigenlijk om met die uitbraak?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 17 september om 20.25 uur op NPO 3.