'Keuringsdienst van Waarde': Collageen

De eeuwige jeugd, een rimpelloze huid. Het is een wens voor velen en waar vraag is, is aanbod. Collageen is het nieuwe wondermiddel. Je kunt het slikken, smeren en zelfs door je koffie roeren voor een betere huid. Wat is het?

Een ding weten we zeker: het is duur. Want schoonheid kent zijn prijs.

In de aflevering slaagt de Keuringsdienst er in om dit exclusieve wondermiddel zelf te maken en hoort van een cosmetisch dermatoloog of het ook echt werkt. De 'Keuringsdienst' onderzoekt allereerst de herkomst van collageen en begint bij het begin: een slachterij.

