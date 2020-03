'Keuringsdienst van Waarde': Biologische zalm

In de biologische veeteelt is het belangrijk dat het dier zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Maar hoe zit het met de biologische kweek van vis? De wilde zalm is een roofdier dat duizenden kilometers zwemt, kan zijn gekooide biologische soortgenoot dat ook?

Weten we eigenlijk wel waar een zalm gelukkig van wordt? De 'Keuringsdienst' neemt een duikje in de wereld van de biologische vis.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 26 maart om 20.25 uur op NPO 3.