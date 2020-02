'Keuringsdienst van Waarde': Beter Welzijn

Foto: © KRO-NCRV 2019

Wil je weten hoe je vlees heeft geleefd voordat het op je bord is beland, dan is daar een keurmerk voor: Beter Leven van de Dierenbescherming.

Dan zijn er ook nog keurmerken als Planetproof en Biologisch, maar voor Mora is dat niet genoeg. Zij hebben een eigen keurmerk ontwikkeld: Beter Welzijn. Het vlees in deze snacks komt van dieren die onder aanzienlijk betere omstandigheden hebben geleefd dan de Europese wet voorschrijft. Maar wat houdt dat in? En waarom heeft Mora een eigen keurmerk nodig? De 'Keuringsdienst van Waarde' legt Beter Welzijn langs de lat.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 20 februari om 20.25 uur op NPO 3.