'Kassa' zaterdag over de goudprijs en ons drinkwater
De goudprijs gaat door het dak, maar als je het verkoopt krijg je niet altijd een eerlijke prijs. Wat moet je doen als de inkopers niet transparant zijn?
Na de kookadviezen in Utrecht en Amersfoort gaan online verontrustende berichten rond over ons drinkwater. Kan je nog wel veilig drinken uit de kraan? Lid of donateur worden van een goed doel is zo gepiept. Maar als je wilt opzeggen loop je vaak vast en het volledig verwijderen van je persoonsgegevens is bijna onmogelijk. Waarom maken de goede doelen het zo ingewikkeld?
'Kassa', zaterdag 31 januari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/kassa
Kijktip van de dag
Tijdens stormweer moet piloot Brodie Torrance met zijn lijnvliegtuig een noodlanding maken op een Filipijns eiland. Daar zwaaien gevaarlijke criminelen en rebellenmilities echter de plak. Terwijl de hele wereld op zoek is naar het verdwenen vliegtuig, probeert Brodie zijn passagiers in leven te houden. Hij krijgt hulp van Louis Gaspare, een man die beschuldigd wordt van moord.
'Plane', film uit 2023 met oa. Gerard Butler, om 20.40 uur op Play.