'Kassa' zaterdag over de goudprijs en ons drinkwater

De goudprijs gaat door het dak, maar als je het verkoopt krijg je niet altijd een eerlijke prijs. Wat moet je doen als de inkopers niet transparant zijn?

Na de kookadviezen in Utrecht en Amersfoort gaan online verontrustende berichten rond over ons drinkwater. Kan je nog wel veilig drinken uit de kraan? Lid of donateur worden van een goed doel is zo gepiept. Maar als je wilt opzeggen loop je vaak vast en het volledig verwijderen van je persoonsgegevens is bijna onmogelijk. Waarom maken de goede doelen het zo ingewikkeld?

