'Kassa' zaterdag over de goudkoers en stemadvies door AI

De goudkoers staat historisch hoog. Zo hoog dat oude sieraden soms meer geld opleveren dan wat ze ooit in nieuwprijs kostte. Maar er moet wel opgepast worden.

We laten zien dat de grootste goudinkoopketen van Nederland hun personeel bewust traint om klanten zo min mogelijk geld te geven voor hun sieraad. Winstmarges van 80% zijn geen uitzondering. Met welke praatjes en trucs doen ze dat? Verder zeggen deskundigen dat het beter is om niet te vertrouwen op ChatGPT als het op stemadvies aankomt. We leggen met voorbeelden uit waarom niet. Verder gaat Mai naar een oude bekende in de Belbus.

'Kassa', zaterdag 25 oktober om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.