'Kassa' houdt Black Friday tegen het licht

vrijdag 21 november 2025
Het ultieme koopjesfeest: Black Friday. Welke trucs worden gebruikt om zoveel mogelijk te verkopen, hoe voorkom je dat je in nepkortingen trapt en waarom worden we juist op deze dag massaal verleid om méér uit te geven dan we van plan waren?

Daarnaast heeft 'Kassa' het over een nieuwe tolweg tussen Vlaardingen en Rozenburg. Het elektronische betaalsysteem daar is zo onduidelijk, dat dit een stortvloed aan betaalherinneringen en boetes oplevert. Automobilisten weten vaak niet eens dat ze tol moeten betalen, laat staan hoe. Wat gaat hier mis?


'Kassa', zaterdag 22 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
