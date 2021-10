Kan Klaas klimmen tegen muren en plafonds als Spiderman?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In deze aflevering moet Klaas als Spiderman klimmen tegen muren en plafonds. Klaas heeft dit al eerder geprobeerd, maar om zijn Spiderman-moves te verbeteren roept hij de hulp in van de ESA: de Europese ruimtevaartorganisatie. In Duitsland gaat hij mee met een parabolische vlucht. Daarin wordt gewichtloosheid nagebootst en lijkt het alsof Klaas in de ruimte is. Lukt het Klaas om tijdens deze vlucht te klimmen zoals Spiderman? En Klaas is voor één dag Alpenhoornblazer in de Zwitserse Alpen.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 15 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.