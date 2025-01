Kan Klaas binnen 24 uur een helikopter leren besturen?

Voor de missie van deze aflevering moet Klaas binnen 24 uur een helikopter leren besturen. Hiervoor krijgt hij les in een futuristische VR-simulator bij Air Zermatt.

Deze Zwitserse toppiloten voeren jaarlijks zo'n 2000 reddingsoperaties uit. In het 15-koppige team vind je dan ook een aantal van de beste helikopterpiloten ter wereld. Na uren zwoegen in de simulator mag Klaas zijn helikopterskills in de praktijk brengen.

En Klaas duikt voor één dag de Limburgse grotten in als blokbreker. Dat is een vakman die stukken mergel uitzaagt en uitbreekt in de ondergrondse groeves. Hoe dit hem afgaat? Dat zie je in de deze nieuwe aflevering!

'Klaas Kan Alles', zaterdag 4 januari om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.