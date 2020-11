Kan Klaas 24 uur overleven in de wildernis, zonder eten en drinken?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week wordt het uithoudingsvermogen van Klaas op de proef gesteld. De missie is: 'Kan Klaas 24 uur overleven in de wildernis, zonder eten en drinken mee te nemen?'

Als iemand Klaas kan helpen met deze missie is het wel Hugo Kennis. De TV-kok won in 2019 het programma 'Expeditie Robinson'. Daarvoor verbleef hij ruim een maand op een onbewoond eiland terwijl hij ook nog allerlei beproevingen moest doorstaan. Hugo leert Klaas welke planten je kan eten uit de natuur en bushcrafter Siegerd van Leusen leert hoe je een vuurtje kan stoken. Tijdens een 24 uur lange tocht door de Franse en Belgische Ardennen laat de cameraploeg Klaas alleen achter en moet hij in de wildernis zien te overleven en zelf zijn slaapplaats zoeken. Is een brandnetelsoepje voedzaam genoeg voor Klaas om deze 24 uur door te komen?

Iedere week daagt Klaas een BN-er uit voor een duel. In deze strijd maken ze gebruik van de coolste gadgets. Deze week neemt hij het op tegen rapper Pjotr. De Zutphense rapper scoorde in de zomer van 2019 een enorme hit: Zonneschijn. Klaas en Pjotr strijden in een arena met battle robots. In het van origine Amerikaanse tv-programma 'Battle Bots', ontwerpen en besturen de deelnemers bewapende robots, die in een arena met elkaar vechten. Lukt het Klaas om Pjotr te verslaan?

En deze week gaat Klaas het leger in voor een heel bijzonder beroep: CBRN-specialist. CBRN staat voor Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire dreiging. De CBRN-specialist wordt ingezet bij incidenten én aanvallen met zenuwgassen of atoombommen. Lukt het Klaas om tijdens een oefening in een besmet metrostation de onzichtbare vijand te lijf te gaan?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 21 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.