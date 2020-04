Kamervoorzitter Khadija Arib in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze speciale uitzending staat in het teken van de corona-crisis.

De voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is te gast bij Rick Nieman. Over de rol van de Tweede Kamer tijdens de corona-crisis. Wat betekent de crisis voor het politieke debat.

Hoofd virale vaccins Hanneke Schuitemaker van Janssen Vaccines werkt vanuit Leiden aan een potentieel vaccin tegen corona. Samen met de Amerikaanse overheid wordt er een miljard dollar in het vaccin geïnvesteerd.

Schrijver en columnist Leon de Winter is te gast bij Rick Nieman over de gevolgen van de corona-crisis. Ook kijkt hij vooruit op een mogelijke exit-strategie voor de crisis. Wat als de corona-crisis voorbij is.

Quote-hoofdredacteur en presentator Sander Schimmelpenninck en ondernemer Nikkie Plessen over het nieuwe tv-programma 'Dragons' Den'. Daarin krijgen beginnende ondernemers de kans om hun idee te pitchen aan succesvolle zakenmensen.

'WNL Op Zondag', zondag 12 april om 10.00 uur op NPO 1.