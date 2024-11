Kader Abdolah 70 jaar: documentaire in 'Het Uur van de Wolf'

Hoe raak je als vluchteling geworteld in een ander land? Hoe vind je je een weg in een nieuwe taal? Als iemand daarover mee kan praten is het wel schrijver Kader Abdolah (1954), die op dinsdag 12 november zijn 70e verjaardag viert.

Nadat hij in 1988 zijn thuisland Iran ontvlucht, leert hij in rap tempo Nederlands en groeit hij in korte tijd uit tot een toonaangevend Nederlands schrijver.

De documentaire geeft een persoonlijke inkijk in het familieleven van Abdolah en zijn integratie in Nederland, waarbij hij zijn eigen stem en cultuur probeert te behouden. Een verlangen waar hij scherp op is: ‘Dat is Nederland. Ze proberen een Nederlander van je te maken. Dat is mooi, maar dat gebeurt nooit. Ik hou van dit land. Ik aanvaard het en ik verander het.’

Met zijn begeesterde stem neemt rasverteller Abdolah ons mee op een reis door zijn leven en de geschiedenis van Iran. Het land waar hij opgroeide als zoon van een doofstomme tapijtverkoper en waar hij de literatuur ontdekte. ‘Mijn vader kon mij niet onder druk zetten om dit te lezen of dat te doen, daardoor kon ik alle boeken lezen die ik maar wilde.’ Iran is ook het land dat hij met pijn in zijn hart moet verlaten om uiteindelijk een nieuw thuis te vinden in Nederland. In de film vertelt hij indringend over de achtergrond van zijn vlucht.

Met behulp van onder meer de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt maakt hij zich een nieuwe taal eigen en begint hij verhalen in het Nederlands te schrijven. ‘Ik was een astronaut die een ruimtewandeling maakte in het onbekende, maar het gaf vrijheid mijn eigen taal achter me te laten.’

Kader Abdolah – Ouder worden is prachtig vertelt het verhaal van een schrijver die verliefd is op de rijkdom van taal en onverminderd blijft zoeken naar precies de juiste woorden om zich in uit te drukken.

Regisseur: Fabrizio Polpettini

Producent: La Bête

'Het Uur van de Wolf: Kader Abdolah – Ouder worden is prachtig', dinsdag 12 november om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.