Justitieminister Ferd Grapperhaus in 'WNL Op Zondag'

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus is te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman komt vertellen over de aanpak van ondermijning en de georganiseerde misdaad.

Politiechef Liesbeth Maas van de Nationale Politie is ook te gast in 'WNL Op Zondag'. Zij vertelt over haar ervaringen met ondermijning in Utrecht en hoe dat wordt aangepakt.

VVD-prominent Hans Wiegel is te gast bij Rick Nieman. De voormalige VVD-partijleider geeft zijn visie op de actuele politiek en de komende verkiezingen.

Voormalig arts en zorgondernemer Erik-Jan Vlieger en Sywert van Lienden van stichting Hulptroepen over vaccineren. Moeten gevaccineerden meer privileges en vrijheden krijgen?

