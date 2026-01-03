Jurre bereikt zondag het eindpunt van zijn reis door Brazilië

Jurre Geluk is aangekomen bij de laatste bestemming van zijn reis door Brazilië: Salvador. Hier leert hij hoe belangrijk de Afro-Braziliaanse religie en spirituele traditie Candomblé is.

Ook ontmoet hij de capoeira- en vogue-performer Puma Camillê die hem meeneemt in het verhaal van capoeira. Zijn reis eindigt met een bijzonder optreden van de vrouwelijke percussieband 'Banda Didá', midden in de historische stad.

3 Op Reis op tv

Sahil reist verder door Ierland. Hij bezoekt een van de oudste overdekte markten van Europa, ontmoet de Kabin Crew, reist af naar het Great Blasket Island en ontdekt Irish road bowling.