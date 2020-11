'Julieta & de schildpadden in de plastic soep' in Mensjesrechten

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In de nieuwe EO jeugddocumentaire 'Julieta & de schildpadden in de plastic soep' maken we kennis met Julieta. Net als Greta Thunberg is ze begaan met het klimaat en natuurbehoud.

De tiener zet zich op Curaçao keihard in om bedreigingen voor het leven in zee tegen te gaan.

De 14-jarige Julieta woont op het Caribische eiland Curaçao en is daar liever onder dan boven water. De wondere, spannende wereld van de oceaan voelt voor Julieta als haar thuis. Hoe meer Julieta onder water is, hoe meer ze wordt ze geconfronteerd met de grote hoeveelheid afval op de zeebodem en dat maakt Julieta verschrikkelijk boos. Samen met andere vrijwilligers op Curaçao redt Julieta zeeschildpadden in nood en probeert ze hun leefomgeving te verbeteren. Haar acties voelen voor Julieta soms slechts als een druppel op de gloeiende plaat. Positief blijven en geloven dat je een betere wereld en toekomst kunt creëren is een moeilijke opgave.

Julieta: 'Ik zie zo veel plastic en dan denk ik wanneer houdt het op? Dit is ons huis, we moeten iets doen. Het is als een huis vol troep. Wie houdt er nou van huis vol troep? Het is hetzelfde met de aarde. Wij wonen hier en we moeten overal goed voor zorgen.'

Climate Clips

'Julieta & de schildpadden in de plastic soep' is onderdeel van het klimaatproject Climate Clips. Een aantal van deze clips is ook te zien in de film. 'Julieta & de schildpadden in de plastic soep' is een vervolg op 'JovannaForFuture'. Een documentaire die Mirjam Marks maakte in 2019 over Jovanna die elke vrijdag staakt voor het klimaat.

Volgens onderzoek van Unicef zijn kinderen wereldwijd het meest bezorgd over het klimaat en de veranderingen daarvan als gevolg van de opwarming van de aarde. Om zoveel mogelijk verhalen te laten horen vroeg Mirjam kinderen van diverse continenten om hun zorgen over het klimaat te delen in video's . Dit leverde verassende filmpjes op. De eerste 33 clips afkomstig uit 18 landen zijn te zien via NPO Start en Instagram.

Het doel van Climate Clips is om vanuit elk land in de wereld minimaal één Climate Clip te maken zodat klimaatverhalen van kinderen uit alle hoeken van de wereld aan bod komen. Uiteindelijk zullen de clips als collectie worden overhandigd aan (wereld)leiders tijdens de internationale klimaattop 2021 in Rotterdam.

Bekijk het project Climate Clips via Cinekid Play of volg op Instagram.

Over 'Mensjesrechten'

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In de jeugddocumentaires van 'Mensjesrechten' krijgen deze rechten een gezicht. In 15 minuten vertellen kinderen of tieners hun persoonlijke verhaal - hun belevingswereld staat centraal- en gaan over ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: onderwijs, gezondheid, de rol van familie en ouders, geloof, vrijheid van meningsuiting en over bescherming tegen geweld, mishandeling, misbruik en uitbuiting. De verhalen worden verteld vanuit kracht, vriendschap en zelfvertrouwen. En door het overwinnen van moeilijkheden kunnen deze kinderen andere kinderen inspireren of een hart onder de riem steken. Klik hier voor meer 'Mensjesrechten'.

Deze productie is gemaakt door Mirjam Marks en Tangerine Tree in coproductie met de EO.

'Julieta & de schildpadden in de plastic soep' in Mensjesrechten, zondag 22 november om 19.20 uur bij de EO op NPO 3.