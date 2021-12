Joris Linssen brengt verlichting met 'Boeddha in de Polder'

Van maandag 27 t/m vrijdag 31 december presenteert Joris Linssen 'Boeddha in de Polder', een serie van KRO-NCRV en de Boeddhistische Blik die in deze roerige tijden een stukje inspiratie en troost biedt.

Vijf dagen lang zorgt Joris voor genoeg stof om het nieuwe jaar positief en fris te kunnen starten.

Elke aflevering praat Joris met een BN'er die een crisis overwon dankzij Oosterse wijsheden. Zoals voetbaltrainer Gertjan Verbeek die na elke wedstrijd met het elftal van Almere City de yogamat opzoekt. Radio DJ Giel Beelen laat zien hoe spiritualiteit zijn leven totaal heeft veranderd. Martine Sandifort deelt haar donkere gedachtes met Joris en legt uit hoe humor haar daar doorheen helpt. Verder vertellen Dinand en Lucy Woesthoff wat echt loslaten is terwijl ze afscheid nemen van huis en haard en naar Ibiza vertrekken en Lucia Rijker brengt Joris de kracht van de natuur bij.

In 'Boeddha in de Polder' ook gesprekken met bijzondere Nederlanders, waarbij zingeving en spiritualiteit ze door een persoonlijke crisis heen heeft geholpen. Zoals fulltime nomade Tamar Valkenier, die met haar kameel door Nederland trekt en kracht haalt uit een totaal onzeker bestaan. Verder belt Joris random aan bij mensen met een Boeddhabeeld in de tuin of vensterbank en ervaart zelf dat je niet zweverig en stil op een kussen hoeft te zitten om jezelf terug te vinden. Zo doet Joris onder andere mee aan een cacao-ceremonie, dompelt zich onder in een ijsbad en laat hij zelfs een sjamanistische tattoo zetten.

Joris Linssen: ''Boeddha in de Polder' is een beetje Boeddhisme voor beginners. In de onzekere wereld waar we nu in leven, zijn er steeds meer mensen die het negatieve ombuigen tot iets positiefs. In deze vijfdelige serie laat ik zien hoe mijn gasten dat hebben gedaan. En hopelijk inspireren we onze kijkers hiermee.'

Meer verlichting in crisistijd

Naast 'Boeddha in de Polder' brengt KRO-NCRV nog meer verlichting aan het einde van het jaar met 'Joris' Kerstboom'. Joris rijdt ook dit jaar dwars door Nederland om persoonlijke verhalen bij mensen thuis op te halen. Die kunnen als vanouds een foto van een dierbaar persoon in de boom hangen en vertellen waarom ze hem of haar graag in het licht willen zetten. 'Joris’ Kerstboom is van maandag 20 t/m zaterdag 25 december te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

'Boeddha in de Polder', vanaf maandag 27 december om 19.20 uur bij KRO-NCRV en de Boeddhistische Blik op NPO 2.