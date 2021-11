Jolande Withuis, Colson Whitehead en Murat Isik in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij onder anderen Jolande Withuis, Colson Whitehead en Emma Curvers.

Te gast in de uitzending is socioloog en schrijver Jolande Withuis (1949). In 2016 verscheen haar bestseller 'Juliana. Vorstin in een mannenwereld'. Wilfried de Jong en Ruth Joos spreken haar over haar nieuwe biografie 'Geen tijd verliezen' waarin ze de bekende kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting portretteert. Tegen de wil van haar adellijke en puissant rijke Friese familie in, weigerde Bieruma Oosting aan het begin van de twintigste eeuw te trouwen en bouwde ze tot grote onvrede van de familie een bestaan als kunstenaar op. Door haar keuzes kende ze grote vrijheid maar ook abjecte armoede en tegenslag.

Met Colson Whitehead (1969) bespreken Wilfried en Ruth zijn net vertaalde boek 'Harlem Shuffle'. De Amerikaanse schrijver is bekend van bestsellers als 'The Underground Railroad' en 'The Nickel Boys'. 'Harlem Shuffle' vertelt het verhaal van Ray Carney, een beschaafde meubelverkoper die in een te krap appartement in New York woont samen met zijn zwangere vrouw. Zijn verleden lijkt echter niet altijd zo braaf te zijn geweest en langzamerhand wordt hij terug de Harlemse onderwereld ingezogen.

In het schrijfhok neemt columnist en schrijver Emma Curvers (1985) plaats, ze schrijft een brief aan één van de geadresseerden op het rad. Eerder dit jaar verscheen haar tweede roman 'Melktanden'.

En de nieuwe boekenclubhost is te gast: Murat Isik (1977). Gedurende de maand november leest de boekenclub met hem zijn boek 'Wees onzichtbaar'. Het boek is gratis te lezen via de app van Brommer op zee, met notities en leesopdrachten van Isik zelf.

'Brommer Op Zee', zondag 7 november om 19.20 uur bij VPRO op NPO 2.