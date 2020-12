Johnny de Mol vertelt over mislukte vriendschapstattoo in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

In de aflevering van vrijdag 1 januari maken Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met kennis met Jeffrey.

Jeffrey is groot fan van Johnny Depp en heeft 5 jaar geleden een tattoo laten zetten van Jack Sparrow. Ondanks de meegebrachte foto, lijkt de tattoo meer op een Aziatische versie van de piraat. Jeffrey schaamt zich hier enorm voor en wil weer een tattoo waar hij trots op kan zijn.

Ook pedicure Sandra brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Sandra wilde voor haar 25ste verjaardag, wat gelijk viel met het jubileum van Jip en Janneke, een tattoo van hen op haar heup laten zetten. Helaas vond de tattoo-artist dit helemaal geen leuk plan, en is de tattoo zo gezet dat er later hele grote korsten op kwamen. Het resultaat is nu twee onherkenbare figuren, Sandra baalt ontzettend en wil Jip en Janneke terug op haar lichaam.

Tot slot gaat Dennis langs bij tv-presentator Johnny de Mol. Om de vriendschap met zijn beste vriend te eren heeft Johnny zijn voorletter op zijn borst laten tatoeëren. Echter was de bedoeling dat beste vriend Tony het ook zou doen, maar die trok zich op het laatste moment toch terug. Om er toch iets moois van te laten maken, laat Johnny zijn tattoo coveren door tattoo-expert Hans Pasztjerik.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 1 januari om 19.30 uur op Spike.