Jeroen van Koningsbrugge teamcaptain in nieuw seizoen 'Het Zijn Net Mensen'

Het leslokaal van Darwin is weer afgestoft en dient als decor voor een nieuw seizoen van de leukste biologieles en hilarische kennisquiz 'Het Zijn Net Mensen'.

Dit seizoen met een nieuwe teamcaptain: Jeroen van Koningsbrugge. Jeroen neemt het op tegen de andere teamcaptain Martijn Koning en Humberto Tan is terug op het vertrouwde nest als presentator en gooit de teamcaptains voor de leeuwen door ze de meest hilarische, merkwaardige en bijzondere vragen over dieren te stellen. De eerste aflevering van ‘Het Zijn Net Mensen’ is te zien op zondag 26 april om 21.45 uur bij RTL 4.

Iedere week nemen de teamcaptains nieuwe gasten onder hun vleugels en strijden ze tegen elkaar in de wondere wereld van de fauna. Wie heeft de meeste dierenkennis en neemt plaats op de troon van het dierenrijk? De teams worden onder andere getest op hun uitbeeldingsvermogen, ze moeten dierengeluiden herkennen en echte van neppe dieren kunnen onderscheiden. Uiteraard is dé ultieme kenner van het dierenrijk, Arjan Postma, ook weer van de partij voor de nodige uitleg en extra informatie.

Gasten

Dit seizoen testen Eva van der Gucht en Loretta Schrijver, Nienke Plas en Rick Paul van Mulligen, Renate Verbaan en Tina de Bruin, Gregory Sedoc en Fatima Moreira de Melo, Eva Koreman en Frank van der Lende en Kimberley Klaver en Bobbi Eden samen met de teamcaptains hun dierenkennis.

'Het Zijn Net Mensen' wordt geproduceerd door Warner Bros.

'Het Zijn Net Mensen', vanaf zondag 26 april om 21.45 uur bij RTL 4.