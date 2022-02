'Je Zal Het Maar Hebben' volgt Jaël

JaŽl (22) heeft het Ehler Danlos Syndroom (EDS) waardoor haar gewrichten bij de simpelste handelingen al uit de kom kunnen schieten. Daarnaast heeft ze Dysautonomie en mag ze maar 250 calorieŽn per dag eten.

Dat doet ze door middel van sondevoeding. Jurre is dan ook heel verbaasd als blijkt dat koken haar grootste hobby is. Fatmeh (24) heeft Epidermolysis Bullosa, ook wel de vlinderziekte genoemd. Haar huid is zo dun als een vlinder waardoor ze bij het minste of geringste al verschrikkelijke wonden en blaren krijgt. Bijna haar hele lichaam zit gewikkeld in verband. En ook de vingers en tenen van Fatmeh zijn aan elkaar vastgegroeid.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 22 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.