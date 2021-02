'Je Zal Het Maar Hebben' op bezoek bij Jeffrey en Pepijn

Jurre Geluk bezoekt de 28-jarige Jeffrey die lijdt aan kataplexie. Dit is een neurologische aandoening waardoor hij meerdere malen per dag flauwvalt.

Ter bescherming van zijn hoofd draagt hij daarom ook altijd een helm. Desondanks blijft hij zijn favoriete sport kickboksen beoefenen.

Verder gaat Jurre langs bij de 17-jarige Pepijn. Hij is geboren met een zeer zeldzame botziekte, het McCune Albright Syndroom. Zijn botten zijn erg broos en groeien alle kanten op, behalve de goede. Hierdoor is hij rolstoelgebonden. Doordat hij drie keer per week in de sportschool te vinden is, is zijn lichaam zo sterk dat hij zichzelf binnenshuis zonder rolstoel kan verplaatsen.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 16 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.