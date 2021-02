'Je Zal Het Maar Hebben' met Souf en Floor

Jurre Geluk bezoekt de 21-jarige Souf. Hij is geboren met dezelfde ernstige aandoening als zijn vader, SCA type 2. De ziekte tast de kleine hersenen aan en zorgt voor verstoringen van het evenwicht en de coördinatie van bewegingen.

De vader van Souf is door de ziekte op jonge leeftijd overleden en dit staat helaas Souf ook te wachten. Gelukkig heeft hij hele lieve vrienden en zijn vriendin Veerle om zich heen die ervoor zorgen dat hij ondanks alles elke dag met een grote glimlach op zijn gezicht rondloopt.

Verder gaat Jurre langs bij de Brabantse Floor die is geboren met EEC syndroom. In Nederland hebben slechts twee mensen dit syndroom. Door dit syndroom heeft Floor slechts drie vingers aan elke hand en drie tenen aan elke voet. Daarnaast is ze ook nog eens nagenoeg blind maar dit alles weerhoudt haar er niet van om een carrière als zangeres te ambiëren.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 9 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.