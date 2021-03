'Je Zal Het Maar Hebben' met Dion en Marvin

Jurre Geluk gaat op bezoek bij de 29-jarige Marvin die, zover hij weet, de enige is in Nederland met Campomelic Dysplasia.

Toen hij werd geboren hebben de artsen tegen zijn ouder gezegd dat hij zijn eerste verjaardag niet zou halen. Maar Marvin blijkt een medisch wonder, want hij is er nog steeds.

Verder gaat Jurre Langs bij de 22-jarige Dion. Hij is geboren met PDD-NOS, een vorm van autisme, en een licht verstandelijke beperking.. Daarnaast heeft hij Gilles de la Tourette gekregen. Desondanks is hij flink aan de weg timmeren met zijn YouTube kanaal. Hij heeft inmiddels de award kregen voor beste vlogger met een beperking in de wacht gesleept.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 2 maart om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 3.