Janny en André varen Elfstedentocht in winters seizoen 'Denkend aan Holland' bij MAX

t giet oan! In een speciaal seizoen van Denkend aan Holland varen Janny van der Heijden en André van Duin de Elfstedentocht. Het is namelijk precies 25 jaar geleden dat de laatste tocht werd verreden. Het belooft een bijzonder avontuur over de Friese sloten, kanalen en meren te worden.

Deel twee van de tocht der tochten staat op het programma. Janny en André vertrekken deze aflevering uit Sloten, ontvangen hoog bezoek aan boord en worden op een geweldig concert getrakteerd. De eerste dag eindigt in Stavoren, waar wordt afgesloten met een lekker visje. Op dag twee halen Janny en André in Hindeloopen hun vijfde stempel. Ook moeten ze daar onder twee krappe houten bruggetjes door om vervolgens op het IJsselmeer terecht te komen. In de winter over zulk groot water varen is best even spannend. Uiteindelijk komen Janny en André in Workum terecht, waar ze hun zesde stempel krijgen.

'Denkend aan Holland: de Elfstedentocht', zondag 9 januari om 21.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.