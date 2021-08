Janine Abbring ontvangt Sevdaliza in 'VPRO Zomergasten'

Zangeres, componist en producer Sevdaliza (Teheran, 1987) is op 8 augustus de vierde gast in 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt Sevdaliza over haar ideale televisieavond.

Sevda Alizadeh, artiestennaam Sevdaliza, is een Iraans-Nederlandse zangeres, componist en producer. Sinds het debuutalbum Ison uit 2017 vestigde zij haar naam internationaal met introspectieve songs, die laveren tussen trip hop, R&B en klassiek, en met haar visueel krachtige video’s en live-shows. Ze maakte grote indruk op Lowlands in 2018 en met tachtig optredens per jaar veroverde ze Centraal- en Oost-Europa, Noord- en Latijns-Amerika en Azië waar miljoenen mensen haar muziek streamen. Ze is autodidact, runt haar eigen platenlabel en bouwt aan haar carrière op haar voorwaarden. Vorig jaar verscheen haar album Shabrang dat 'einde van een emotioneel zware periode' betekent.

Sevdaliza over haar Zomergastenavond: 'Door een inkijk in mijn belevingswereld en het delen van mijn betekenis van het leven, hoop ik samen met Janine tot bijzondere inzichten te komen. Een goed gesprek is een vorm van kunst; ik vergelijk het met improvisatie. Als wij elkaar kunnen vinden op dezelfde frequentie, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Voor mij gaat het leven over de emotie achter de handeling, de ongeschreven regels, de stilte tussen de noot. Dat is wat mij raakt, dat is wat het meest bijblijft. Zoals Miles Davis zei: 'It's not the note we play, it's what we feel when we play it'.'

Sevdaliza is geboren in Iran. Toen ze vijf jaar was kwam ze met haar moeder naar Nederland, woonde in asielzoekerscentra en kwam uiteindelijk terecht in Hardinxveld-Giessendam. Ze speelde basketbal op professioneel niveau, was projectmanager van het HipHopHuis in Rotterdam en haalde een master in de communicatiewetenschappen. Tien jaar geleden koos ze voor de muziek en leerde zichzelf componeren, produceren en zingen. Haar songteksten waarin ze racisme, homofobie en seksisme aan de kaak stelt zijn persoonlijk en geëngageerd. Haar nummer Human, waarin zij elk mens als gelijk beschouwt, is voor veel mensen een lijflied geworden. Haar verhaal over het vinden van een wereld waar ze zich thuis kan voelen resoneert wereldwijd, maar vooral in landen waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. 'Dat is mijn intrinsieke motivatie: Ik wil de wereld creëren die ik nooit heb gehad', zei ze vorig jaar tegen muziekplatform 3voor12.

Omdat Sevdaliza zelf schrijft, produceert en haar muziek uitgeeft, hebben de tropenjaren van haar internationale doorbraak hun tol geëist. Ze had last van slapeloosheid, gewrichtspijnen en burn-out verschijnselen. In een interview met Vrij Nederland zegt ze in 2017: 'Ik heb een enorm huis gebouwd. De palen in de grond gezet, het helemaal ontworpen hoe ik het wil hebben. Ik ben me langzaam aan het settelen, ik voeg er steeds van alles aan toe. Maar af en toe sta ik in het huis en komen de muren op me af. En denk ik: 'Holy shit, wat heb ik neergezet, ik kan het helemaal niet aan'.' Corona en de lockdown brachten haar nieuwe inzichten en daarom komt Zomergasten volgens haar op een goed moment.

'VPRO Zomergasten', zondag 8 augustus om 20.20 uur bij VPRO op NPO 2.