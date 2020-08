Janine Abbring ontvangt Carola Schouten in 'VPRO Zomergasten'

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president Carola Schouten (1977) is op 16 augustus de vijfde gast in 'VPRO Zomergasten'.

Janine Abbring interviewt Schouten over haar ideale televisieavond.

Carola Schouten maakte in 2011 haar entree in de landelijke politiek als kamerlid voor de ChristenUnie. In 2017 werd ze beëdigd als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier in het derde kabinet Rutte. Haar portefeuille brengt ingewikkelde dossiers en moeilijke keuzes met zich mee. In het kader van een rechterlijke uitspraak over stikstof werden dit jaar duizenden bouwprojecten stilgelegd en er volgden massale protesten van de bouwwereld en de boeren; emoties die ze als boerendochter als geen ander begrijpt. Het kabinet kwam met een aanpak, maar onlangs adviseerde de commissie Remkes nog veel meer te doen om de stikstofemissie voor 2030 terug te dringen.

Carola Schouten over 'VPRO Zomergasten': 'Als kijker geniet ik van 'Zomergasten' als een gast mij meeneemt in zijn of haar denkwijze. Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld, waar ik van kan genieten, wat mij bezighoudt. Daarbij horen ook zwaardere thema's zoals ongelijkheid, verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd mijn blijvende zoektocht naar vrijheid.'

Als vicepremier zit Schouten bij alle belangrijke overleggen van het kabinet. Zo was zij nauw betrokken bij het corona crisisoverleg en is ze steeds meer een boegbeeld voor haar partij. Schouten speelde als enige vrouw een grote rol aan de onderhandelingstafel van het huidige kabinet waar ze als jongste minister deel van uitmaakt. Sinds haar aantreden als minister is er veel gebeurd:

'De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten en toont feilloos aan waar we zaken zullen moeten veranderen; aan de kant van onze voedselproducenten én het milieu. Waar we eerder dachten dat we voldoende tijd hadden, zijn veranderingen nu bittere noodzaak.'

Carola Schouten bracht haar jeugd door op de boerderij van haar ouders in het Noord-Brabantse Giessen. Als 17-jarige verhuisde ze naar de Rotterdamse volkswijk Delfshaven om Bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit te studeren. In het kader van een uitwisselingsprogramma vertrok ze naar Tel Aviv en keerde zwanger terug naar haar Rotterdamse studentenhuis. Sociale Zaken, waar ze eerder stage had gelopen, wilde haar graag terug als ambtenaar. Daar hield ze zich vooral bezig met de hervorming van de WAO en ontdekte ze dat ze liever aan de politieke kant terecht wilde komen, daar waar de beslissingen werden genomen.

Als Kamerlid van de ChristenUnie hield ze zich vooral bezig met sociale en economische zaken en financiën. In 2011 werd ze door de parlementaire pers gekozen tot 'Politiek talent van het jaar'. Ze werd gezien als lid van de 'constructieve oppositie', leidde de commissie Stiekem die als Kamercommissie onderzoek deed naar een lek binnen de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en schreef hoogstpersoonlijk de paragraaf in het regeerakkoord over de schuldenproblematiek.

Schouten zegt streng voor zichzelf te zijn en zich voortdurend af te vragen of wat ze doet, goed genoeg is. Die wens om dienend te willen leven komt voort uit haar geloof; niet weglopen maar je afvragen wat je kunt betekenen voor een ander en je verantwoordelijkheid nemen.

'VPRO Zomergasten', zondag 16 augustus om 20.15 uur bij de VPRO op NPO 2.