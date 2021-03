'Jacobine op 2': Waarom is 'The Passion' nog steeds een succes?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op Witte Donderdag, beleeft 'The Passion' de elfde editie, live, dit keer vanuit Roermond. Het muzikale paasevenement over het lijden, sterven en opstanding van Jezus trekt ieder jaar miljoenen televisiekijkers. Waarom is het zo'n succes?

En moet de formule precies zo blijven of is het tijd voor verandering? Daarover praat Jacobine Geel met onderzoeker Mirella Klomp, cabaretier Remco Veldhuis en zanger Dwight Dissels. Trijntje Oosterhuis zingt een primeur.

'Jacobine op 2', zondag 28 maart om 17.10 uur op NPO 2.