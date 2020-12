'Jacobine op 2': 'Laten we luisteren naar mensen met dementie'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Dementie is een akelige ziekte waar veel aandacht voor is, maar is er ook voldoende aandacht voor hoe wij mensen met dementie benaderen?

Bijzonder hoogleraar langdurige zorg en sociale benadering dementie, Anne Mei The, is ervan overtuigd dat dat anders kan en moet. 'De omgeving reageert op die ziekte en die wisselwerking maakt hoe je je voelt.'

Anne Mei The vertelt zaterdag in KRO-NCRV's 'Jacobine op 2' hoe belangrijk het is om ruimte te geven aan dementie zonder de schaamte en angst die er vaak omheen hangt. Hoe blijven wij mensen met dementie zien als individu, met wensen en verlangens? En heeft dat misschien ook invloed op hoe de familie dementie van de naaste ervaart?

Daarover praat Jacobine Geel ook met Christa Reinhoudt. Zij kreeg in 2017 de diagnose Alzheimer. En met de jonge, net afgestudeerde verpleegkundige Teun Toebes die in een verpleeghuis woont. Hij wil de stem van mensen met dementie laten horen.

'Jacobine op 2' over dementie, zaterdag 5 december om 17.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.