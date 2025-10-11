'Ivo op Zondag' keert terug met nieuw seizoen vol cultuur en actualiteit

Vanaf zondag 12 oktober start een nieuw seizoen van het AVROTROS-programma 'Ivo op Zondag', na twee seizoenen op de zaterdagavond nu terug op de zondagochtend. Programmamaker en presentator Ivo Niehe ontvangt opnieuw bijzondere gasten die kleur geven aan ons culturele en maatschappelijke landschap.

Van muziek en mode, tot sport en politiek; er is ruimte voor persoonlijke verhalen van gasten die je niet dagelijks in beeld krijgt.

Vast onderdeel van het programma zijn de reportages over het 'zondagochtendgevoel’ van bekende gasten. Daarin de komende weken onder meer een bezoek aan Ivo’s klasgenoot, pater Antoine Bodar, in Rome en een inkijk in het huis van politicus Rob Jetten.

Een ander terugkerend element is de ‘Galerij der Groten’, waarin Ivo beroemdheden portretteert uit binnen- en buitenland. Daarin te zien zijn onder anderen: popster Sting, biologe Jane Goodall, modekoning Giorgio Armani, actrice Patricia Routledge en filmster Claudia Cardinale. Ook kijkt Ivo terug op zijn onvergetelijk bezoek aan kunstschilder Kees Verweij.

Ivo ontvangt in zijn huiskamer zijn muzikale idool pianist, componist en producer Sven Figee, de koning van het Hammondorgel, Monique en Suzanne Klemann van Loïs Lane, het cabaretduo Yentl en De Boer en actrice Gaite Jansen.

'Ivo op Zondag' wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds en de VriendenLoterij en is een productie van MediaLane.

'Ivo op Zondag', vanaf zondag 12 oktober om 11.00 uur bij AVROTROS op NPO 1.