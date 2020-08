Irene Moors en Daan Boom in 'TV-Toppers'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Presentatrice Anita Witzier haalt met twee vakgenoten herinneringen op aan de hand van hun favoriete tv-fragmenten.

De één heeft z’n sporen al lang verdiend, terwijl de ander nog aan de start staat van zo’n carrière. Wat hen bindt is de liefde voor het vak. Waar keken deze twee generaties TV Toppers als kind naar, door wie werden ze geïnspireerd en waardoor waren ze tot tranen toe geroerd? We horen hun verhalen en zien de fragmenten die ze graag nog één keer met ons willen delen.

Deze keer zijn Irene Moors en Daan Boom te gast. Irene kennen we allemaal van 'De TV Kantine' maar werd in de jaren negentig bij het grote publiek bekend door haar wekelijkse programma 'Telekids'. Daan maakt voor de KRO-NCRV een kinderprogramma en is bekend van zijn eigen bedachte programma 'Streetlab'. De gasten van vanavond hebben veel met elkaar gemeen: beide zijn gek op verkleedpartijen en typetjes. Er valt vanavond veel te lachen, want humor op tv vinden Irene en Daan allebei belangrijk. Benieuwd door wie ze als kind werden geïnspireerd? Je ziet het in 'TV-Toppers'.

En het vaste kijkerspanel, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde professionele grappenmakers Richard Groenendijk, Soundos el Ahmadi, Noortje Veldhuizen en Glodi Lugungu, die kijkt elke aflevering vanuit hun gezamenlijke huiskamer gezellig mee.

'TV-Toppers', zaterdag 15 augustus om 20.30 uur op NPO 1.