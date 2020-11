'In Real Life': zorgen om mogelijke coronabesmetting

Foto: © KRO-NCRV 2020

In de negende aflevering van 'In Real Life' is te zien hoe Jeroen ziek wordt en in quarantaine gaat omdat hij bang is besmet te zijn met het coronavirus.

Verder wordt er een pittige discussie gevoerd over racisme.

'In Real Life', donderdag 26 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.