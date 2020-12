'In Real Life': Juul zet een grote stap

In de veertiende aflevering is te zien hoe Juul een eind maakt aan zijn getwijfel en zich inschrijft bij de KvK. Jeroen krijgt de groep over zich heen als hij in een onbewaakt ogenblik zijn conservatieve kijk op relaties deelt.

En Eva neemt Kim mee naar het schilderatelier waar outsider art wordt gemaakt.

'In Real Life', donderdag 3 december 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.