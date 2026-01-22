In 'Meldpunt Actueel': meer 80-plussers, minder vraag naar verpleegzorg

Hoe komt het dat er een forse daling is van het aantal wachtenden op verpleeghuiszorg, terwijl er meer 80-plussers zijn? Is dat goed nieuws? Of schuilt er een risico achter, bijvoorbeeld dat ouderen de zorg mijden die ze eigenlijk hard nodig hebben? Daarover gaat 'Meldpunt Actueel' op vrijdag 23 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Waren er in november 2023 nog ruim 22.000 wachtenden voor verpleeghuiszorg, in de zomer van 2025 daalde dat onder de 18.000: ruim 21 procent minder. Die daling staat in schril contrast met de stijging die werd verwacht door de vergrijzing, want het aantal 80-plussers steeg in diezelfde periode met zes procent.

Hoe kan dit? Demissionair staatssecretaris van Langdurige Zorg Nicki Pouw-Verweij beloofde een onderzoek door het RIVM naar de oorzaken, waarvan de resultaten voor het zomerreces worden verwacht. 'Meldpunt Actueel' wil daar niet op wachten en doet zelf onderzoek. Volgens verschillende zorgorganisaties is de wens dat ouderen steeds langer thuis willen blijven wonen een belangrijke oorzaak. Is die wachtlijstdaling een positieve ontwikkeling? En wat gebeurt er met de lege bedden?

In 'Meldpunt Actueel' vertellen Antoon en Jeanne van der Griendt hoe ze dankzij veel hulp langer thuis kunnen blijven wonen, ondanks hun fysieke gebreken. Met het zogeheten Reablement-programma vanuit zorgorganisatie Mijzo en de mantelzorg van dochter Carola lukt het hen om in hun appartement te blijven.

Maar klinisch geriater Esther Cornegé-Blokland, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waarschuwt voor de risico’s van ouderen die te lang thuis blijven wonen en te laat worden geholpen. Zij belanden vaak verwaarloosd in het ziekenhuis, omdat ze niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Elles de Bruin gaat over dit onderwerp in gesprek met demissionair staatssecretaris van Langdurige Zorg Pouw-Verweij en de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar, Aad de Groot.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 23 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.