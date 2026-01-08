In 'Meldpunt Actueel': alcoholindustrie zet vrouwen aan tot drinken ondanks gezondheidsrisico's

Problematisch alcoholgebruik bij vrouwen en meisjes is de afgelopen jaren toegenomen. Van de minderjarigen die in het ziekenhuis werden opgenomen met een alcoholvergiftiging, ging het in zestig procent van de gevallen om meisjes onder achttien jaar.

Dit soort ontwikkelingen baart experts zorgen, zeker nu steeds meer onderzoek uitwijst dat alcoholgebruik voor vrouwen schadelijker is voor de gezondheid dan voor mannen.

Het aandeel vrouwen dat opgenomen wordt in een kliniek vanwege alcoholproblematiek is de afgelopen jaren gestegen naar 31 procent. In 1994 lag dit aandeel op 22 procent. Zo’n opname overkwam ook Lisa (21): 'Voordat ik naar de kliniek ging, sloeg ik op een avond wel drie tot vier pakken wijn in, omdat ik bang was dat ik anders de avond niet doorkwam', vertelt ze in 'Meldpunt Actueel'.

Dat vrouwen en meisjes meer zijn gaan drinken is volgens Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), niet vreemd gezien de trend in alcoholmarketing. Hij vertelt: 'Alcohol is heel lang een mannendrank geweest, maar sinds een aantal jaar proberen de alcoholproducenten de vrouwen meer aan de drank te krijgen. De reclame wordt veel specifieker aangepast aan de jongere vrouw.' Nico van der Lely, kinderarts en initiator van de polikliniek Jeugd & Alcohol, beaamt dat: 'Het is met name gericht op meisjes en dat zien we ook aan wat binnenkomt in de ziekenhuizen.'

In de studio praat Elles de Bruin met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut en Luc Hagenaars, onderzoeker gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC.

