In 'Meldpunt Actueel': alcoholindustrie zet vrouwen aan tot drinken ondanks gezondheidsrisico's

donderdag 8 januari 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Problematisch alcoholgebruik bij vrouwen en meisjes is de afgelopen jaren toegenomen. Van de minderjarigen die in het ziekenhuis werden opgenomen met een alcoholvergiftiging, ging het in zestig procent van de gevallen om meisjes onder achttien jaar.

Dit soort ontwikkelingen baart experts zorgen, zeker nu steeds meer onderzoek uitwijst dat alcoholgebruik voor vrouwen schadelijker is voor de gezondheid dan voor mannen.


Het aandeel vrouwen dat opgenomen wordt in een kliniek vanwege alcoholproblematiek is de afgelopen jaren gestegen naar 31 procent. In 1994 lag dit aandeel op 22 procent. Zo’n opname overkwam ook Lisa (21): 'Voordat ik naar de kliniek ging, sloeg ik op een avond wel drie tot vier pakken wijn in, omdat ik bang was dat ik anders de avond niet doorkwam', vertelt ze in 'Meldpunt Actueel'.

Dat vrouwen en meisjes meer zijn gaan drinken is volgens Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), niet vreemd gezien de trend in alcoholmarketing. Hij vertelt: 'Alcohol is heel lang een mannendrank geweest, maar sinds een aantal jaar proberen de alcoholproducenten de vrouwen meer aan de drank te krijgen. De reclame wordt veel specifieker aangepast aan de jongere vrouw.' Nico van der Lely, kinderarts en initiator van de polikliniek Jeugd & Alcohol, beaamt dat: 'Het is met name gericht op meisjes en dat zien we ook aan wat binnenkomt in de ziekenhuizen.'

In de studio praat Elles de Bruin met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut en Luc Hagenaars, onderzoeker gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 9 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Vrijdag 9 januari 2026 om 19u50  »
NPO 2
Het problematisch alcoholgebruik onder vrouwen en meisjes neemt toe. Hoe komt dat?
Zaterdag 10 januari 2026 om 13u55  »
NPO 2
Het problematisch alcoholgebruik onder vrouwen en meisjes neemt toe. Hoe komt dat?
Zaterdag 17 januari 2026 om 14u00  »
NPO 2
Deze keer over mantelzorgers die uitvallen omdat ze werk en mantelzorg niet meer kunnen combineren. Wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de werkgever?
Vrijdag 16 januari 2026 om 19u50  »
NPO 2
Deze keer over mantelzorgers die uitvallen omdat ze werk en mantelzorg niet meer kunnen combineren. Wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de werkgever?

Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
