In maart op MTV: nieuw seizoen van 'The Challenge' en terugkeer van 'Ink Master: Redemption'
Het jaar is in volle gang en de lente staat voor de deur. MTV blijft kijkers deze maand verrassen met publieksfavorieten én gloednieuwe seizoenen van geliefde series.
Fans kunnen zich verheugen op een nieuw hoofdstuk van de populaire 'The Challenge: All Stars' en de terugkeer van de tattoo-competitie 'Ink Master: Redemption'. Verwacht spanning, drama en iconische reality, precies zoals dat bij MTV hoort.
THE CHALLENGE: ALL STARS – Seizoen 4
Elke woensdag vanaf 11 maart | 22.00 uur
Een elitegroep van 24 Challenge All Stars komt opnieuw samen voor een keiharde individuele competitie waarin relaties allesbepalend zijn en iedereen kan winnen. Old-school legendes, moderne power players, deelnemers op zoek naar redemption en ex-geliefden reizen af naar Kaapstad, Zuid‑Afrika om te strijden om de hoofdprijs van $300.000. Slechts één All Star mag zich uiteindelijk kampioen noemen.
INK MASTER: REDEMPTION – Seizoen 1
Elke donderdag vanaf 26 maart | 22.00 uur
In 'Ink Master: Redemption' keren oude bekenden uit eerdere seizoenen terug, ontevreden over hun tattoo en klaar voor een tweede kans. Wat ze niet weten, is dat hun oorspronkelijke artiest al klaarstaat voor zijn of haar moment van verlossing. Elke aflevering zit boordevol verrassende twists, spanning, emotie en indrukwekkende tattoos, waarbij twee afleveringen achter elkaar voor dubbel kijkplezier zorgen.
Verder in maart op MTV:
'Caught in the Act': Unfaithful (Seizoen 4A) – elke maandag om 20.15 uur
'Dating Naked UK' (Seizoen 1) – elke maandag om 22.00 uur
'Ridiculousness' (Seizoen 42) – elke zaterdag om 22.00 uur
'Teen Mom UK': Next Generation – elke dinsdag om 22.00 uur
'Ink Master' (Seizoen 10) – maandag t/m donderdag om 23.00 uur
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV NL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Vanaf maandag is het weer tijd voor 'Project Dans'
- 'Huis Gemaakt' start hard met blinde dropping en instant afbraakwerken
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Comedy Central warmt maart op met premières en publieksfavorieten
- Mr. Bean neemt Cartoonito over
- Nieuwe avonturen en speciale weekenden op Cartoon Network in maart
- In maart op MTV: nieuw seizoen van 'The Challenge' en terugkeer van 'Ink Master: Redemption'
- Deze highlights staan in maart klaar op National Geographic
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.