In maart op MTV: nieuw seizoen van 'The Challenge' en terugkeer van 'Ink Master: Redemption'

zondag 1 maart 2026
Foto: © MTV/Paramount 2026

Het jaar is in volle gang en de lente staat voor de deur. MTV blijft kijkers deze maand verrassen met publieksfavorieten én gloednieuwe seizoenen van geliefde series.

Fans kunnen zich verheugen op een nieuw hoofdstuk van de populaire 'The Challenge: All Stars' en de terugkeer van de tattoo-competitie 'Ink Master: Redemption'. Verwacht spanning, drama en iconische reality, precies zoals dat bij MTV hoort.


THE CHALLENGE: ALL STARS – Seizoen 4 
Elke woensdag vanaf 11 maart | 22.00 uur

Een elitegroep van 24 Challenge All Stars komt opnieuw samen voor een keiharde individuele competitie waarin relaties allesbepalend zijn en iedereen kan winnen. Old-school legendes, moderne power players, deelnemers op zoek naar redemption en ex-geliefden reizen af naar Kaapstad, Zuid‑Afrika om te strijden om de hoofdprijs van $300.000. Slechts één All Star mag zich uiteindelijk kampioen noemen.

INK MASTER: REDEMPTION – Seizoen 1 
Elke donderdag vanaf 26 maart | 22.00 uur

In 'Ink Master: Redemption' keren oude bekenden uit eerdere seizoenen terug, ontevreden over hun tattoo en klaar voor een tweede kans. Wat ze niet weten, is dat hun oorspronkelijke artiest al klaarstaat voor zijn of haar moment van verlossing. Elke aflevering zit boordevol verrassende twists, spanning, emotie en indrukwekkende tattoos, waarbij twee afleveringen achter elkaar voor dubbel kijkplezier zorgen.

Verder in maart op MTV:
'Caught in the Act': Unfaithful (Seizoen 4A) – elke maandag om 20.15 uur
'Dating Naked UK' (Seizoen 1) – elke maandag om 22.00 uur
'Ridiculousness' (Seizoen 42) – elke zaterdag om 22.00 uur
'Teen Mom UK': Next Generation – elke dinsdag om 22.00 uur
'Ink Master' (Seizoen 10) – maandag t/m donderdag om 23.00 uur


Persbericht Team ACE PR/MTV
https://www.mtv.nl/
