In 'Hollandse Zaken': aandacht voor Nederlanders die lijden aan het postcovid-syndroom

Het journalistieke programma 'Hollandse Zaken' van MAX is terug deze zomer. Grote maatschappelijke kwesties krijgen een gezicht door reportages in het hele land over uiteenlopende onderwerpen.

In de eerste aflevering aandacht voor de naar schatting tienduizenden Nederlanders die lijden aan het postcovid-syndroom. Ze lijden aan een waaier van klachten: weinig energie, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, hoofdpijn, kortademigheid en hartkloppingen. Terwijl Nederland de pandemie al weer bijna vergeten is, zijn deze mensen hun oude leven kwijt. En het is de vraag of ze dat vroegere bestaan ooit terugkrijgen.

Omdat er nog steeds geen officiële diagnose is en weinig kennis onder specialisten, herkennen artsen het syndroom niet altijd. En vinden patiënten soms weinig begrip bij dierbaren, hulpverleners en werkgevers. Minister Kuipers van volksgezondheid rept met geen woord over deze patiëntengroep in zijn langetermijnstrategie rond Covid. Onderzoek naar de oorzaak en een mogelijke behandeling van post-covid is er weinig.

In 'Hollandse Zaken' het verhaal van Lennie, die alleen nog op pad kan in een scootmobiel. En van Pascal, die maar één keer in de week doucht omdat het te veel energie kost. Ze moet er vaak een dag van bijkomen. En het verhaal van Rien, wiens vrouw zwanger is van hun eerste kindje. Hij kan geen stap meer buiten de deur zetten zonder rolstoel. Jonge energieke mensen die na een milde coronabesmetting niets meer kunnen. Ze zijn arbeidsongeschikt verklaard en geld voor therapie is er niet meer.

