'In Europa met Geert Mak': de seks van de sterkste

De 20-delige serie waarin de VPRO samen met Geert Mak door het Europa van nu reist, gaat verder. Tien nieuwe afleveringen met keerpunten in de hedendaagse geschiedenis en met mensen die door die gebeurtenissen werden geraakt.

Uitgangspunt blijft: kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

De hashtag #metoo veroverde in 2017 de wereld. Vrouwen zochten steun bij elkaar om mannen aan te spreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

#metoo schudde iedereen weer wakker, de slachtoffers kregen eindelijk erkenning. Tot op het hoogste niveau werden daders ontmaskerd. Kennelijk was de strijd om gelijke rechten voor mannen en vrouwen nog steeds niet gestreden.

Als de Franse journaliste Tristane Banon in 2007 in een tv-show vertelt hoe de machtige Dominique Strauss-Kahn haar probeerde te verkrachten, reageren de gasten aan tafel nog lacherig. Pas als DSK in 2011 in Amerika wordt opgepakt vanwege aanranding van een kamermeisje komt de journaliste nogmaals met haar verhaal naar buiten. Heel Frankrijk valt over haar heen, omdat ze de vuile was buiten hangt, maar wereldwijd stapelen daarna de verhalen over seksueel machtsmisbruik zich op. Toch kan het ook vreselijk misgaan. In Zweden pleegt de man van de wereldberoemde sopraan Anne Sofie den Otter, een theaterdirecteur, zelfmoord als actrices hem beschuldigen van het eisen van seks in ruil voor een rol. Een onderzoekscommissie komt pas na zijn zelfdoding met de conclusie dat de actrices de verhalen verzonnen hebben.

'In Europa', de geschiedenis op heterdaad betrapt is een serie van Roel van Broekhoven en Stefanie de Brouwer en is gebaseerd op het boek 'Grote Verwachtingen' van Geert Mak.

