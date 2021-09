'In de voetsporen van de Wederopbouw': Puinruimen

Elke zaterdag is om 20.30 uur op NPO 2 de MAX-serie In de voetsporen van de Wederopbouw te zien. In deze reeks kijkt presentator Philip Freriks terug op de periode na de bevrijding van Nederland. In de voetsporen van de Wederopbouw beslaat de periode van 1945 tot 1960, waarin de basis is gelegd voor een sterk land.

Nederland herpakt zich en gaat aan de slag om de schade te herstellen. Met blote handen ruimt men het puin op. In snel tempo worden de belangrijkste wegen, kanalen, sporen, mijnen en dijken hersteld. Maar Nederland is nog steeds heel arm, al snel komt het dollars tekort. Dit wordt nog erger, omdat we in de strenge winter van 1946/1947 meer geld kwijt zijn aan brandstof en in de droge zomer van 1947 aan graan. Er is geen tijd om te rouwen en bij te komen van de traumatische gebeurtenissen die men heeft meegemaakt. Gezinnen zijn nog steeds verscheurd en alle aandacht gaat naar het bouwen en niet naar het rouwen. Als er niets gebeurt, zal Nederland zo moeten bezuinigen, dat het levenspeil te vergelijken is met 1941/1942.

Digitaal openluchtmuseum

Op MAXVandaag.nl/wederopbouw laat Philip Freriks zien hoe de wederopbouw tot op de dag van vandaag zichtbaar is in ons dagelijks leven. Ook is te zien hoe we ons land opbouwden ná de Tweede Wereldoorlog. Onder het motto: 'Geen tijd om te rouwen, maar handen uit de mouwen'.

