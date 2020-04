'In de Voetsporen van de Bevrijding' aflevering 4 bij MAX

Doordat de bevrijding zo lang op zich laat wachten en de aanvoer van voedsel onmogelijk wordt gemaakt, raken de voorraden in de grote steden op. Daar komt ook nog eens een hele strenge winter bij, waardoor duizenden mensen uit de grote steden op hongertocht gaan naar de boeren.

Ouders brengen hun kinderen elders onder, waar meer voedsel is. Zo ook de ouders van de zwaar ondervoede Amsterdamse Ceesje, die als baby van 8 maanden oud met een vrachtwagen naar het Groningse Babyhuis wordt vervoerd om aan te sterken. Onder de grote rivieren is het Nederlandse landschap veranderd in een groot militair terrein waar geen huis meer overeind staat en de burgers vluchten voor hun leven.

'In de Voetsporen van de Bevrijding', zaterdag 18 april om 20.35 uur op NPO 2.