In 'Boer zoekt Vrouw' zijn de boeren met twee dates over op de boerderij

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op alle boerderijen logeren nog twee vrouwen/mannen die hopen de liefde te vinden bij hun boer. De sfeer is anders, de concurrentie is meer voelbaar.

Bij boerin Annemiek komen wat vriendinnen langs die allemaal dol zijn op paarden. Iets waar Erik vol over mee kan praten, maar voor Jelte is dat een stuk lastiger. Maar gelukkig kan ook hij even later over zijn favoriete hobby praten: drummen. Annemiek ziet dat hij dan meteen loskomt: 'Je ziet in zo’n setting een andere Jelte. Toch wel iets leuks.' Het brengt Annemiek aan het twijfelen. Denkt Jelte daar ook zo over?

Boer Jan zet Vera en Nienke weer aan het werkt op de zorgboerderij. Nienke vraagt zich af wat Jan daarmee bedoelt: 'Het is heel leuk om mee te helpen. Maar hij zoekt een vrouw, geen werknemer. Hij stelt steeds voor samen dingen te doen. Ik snap dat hij veel wil laten zien, maar ik kreeg het gevoel dat hij verwacht dat we echt mee gaan helpen.'

Angela en Vera, de dames bij boer Geert, zijn twee totaal verschillende types, maar komen de week prima door. Ook Geert heeft het naar zijn zin: 'Ik ben heel tevreden. Het gaat goed met op z’n tijd goede gesprekken.' Vera ziet dat toch iets anders: 'Ik vind dat jij beter je best moet doen', laat ze hem lachend weten. Is het echt een grapje of meent ze het serieus?

Karine, een van de logees bij boer Geert Jan, wil gaan schilderen. Ze vraagt Geert Jan mee en kan dan meteen vragen wat hij van haar vindt want dat weet ze eigenlijk nog steeds niet. Ook Jacqueline krijgt maar weinig hoogte van hem: 'Hij vindt Karine leuk, hij vindt mij leuk. De een voor dit, de ander voor dat. Eigenlijk wil hij dat wel in één pakketje hebben denk ik.'

Ondertussen is boer Bastiaan nog steeds druk op het land, de witlofpennen moeten worden geoogst, en heeft hij geen tijd voor zijn vrouwen. Milou en Elise moeten zichzelf zien te vermaken. Ze bereiden een lunch voor voor Bastiaan en zijn hulptroepen. Milou vindt dat best ingewikkeld: 'Dat is wel leuk voor een keer, maar ik denk niet dat dat mijn roeping is'. Als de lunch dan ook nog in no time op is en de mannen weer wegstuiven, heeft Milou helemaal zo haar bedenkingen. Elise kan er daarentegen begrip voor opbrengen: 'Zij willen gelijk door, dan is het maar gedaan, geen tijd te verliezen.' Milou belt een vriendin om haar twijfels te bespreken…

'Boer zoekt Vrouw', zondag 12 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.