In 'Boer zoekt Vrouw' maken de boeren zich op voor de logeerweek

Huis versieren, bedden opmaken, met de stofzuiger door het huis, appeltaart in de oven. In 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 15 maart doen boeren Geert, Bastiaan, Jan, Geert Jan en boerin Annemiek er werkelijk alles aan om het hun drie logé(e)s zo aangenaam mogelijk te maken en Yvon Jaspers helpt een handje mee.

Ze kijken er erg naar uit om hun dates weer te zien. Misschien is dit wel de laatste week van hun leven als vrijgezel…

Boer Geert Jan is slecht in keuzes maken en wil geen mensen teleurstellen. En dat is toch wat hij deze logeerweek zeker gaat doen: 'Je wordt ermee wakker en gaat ermee naar bed. Wat ga ik vragen? Wat ga ik zeggen? Zou het zo wezen dat er eentje bij is?', vraagt hij zich hardop af. Boer Bastiaan ziet zijn toekomstdroom steeds dichterbij komen: 'Ik kan wel de hele dag werken, dat is leuk. Maar het mooiste dat het leven te bieden heeft, is een leuke vrouw om je heen.' Boerin Annemiek: 'Iemand vinden waar ik de kriebels van krijg. En als hij dan ook nog dit er omheen allemaal ziet zitten, dat zou geweldig zijn.' Boer Jan hoopt dat zijn hart open gaat. 'Ik hoop dat er iets gaat gebeuren in de zin van dat ik iets ga voelen voor één van de dames. Wat ik wil, is met één van de dames een duurzame relatie aangaan.' En ook boer Geert heeft er zin in: 'Verliefd zijn is wel even geleden dus het zou leuk zijn als het nu zou gebeuren. Dus ja, eind van de week weet ik het wel. Misschien wel eerder…'

Ook bij de logeervrouwen en –mannen gieren de zenuwen door de keel. Bepakt en bezakt reizen ze af naar hun boer. De boer was echt heel leuk bij de speeddate en de dagdate, maar hoe gedraagt hij of zij zich in zijn of haar vertrouwde omgeving? Ze denken dat ze het leven op een boerderij best zien zitten, maar is dat ook zo als ze daar een paar dagen vertoeven? Hoe zal het zijn samen met de 'concurrenten'? Kortom: stof genoeg voor slapeloze nachten.

'Boer zoekt Vrouw', zondag 15 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.