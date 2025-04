In april brengt Paramount wat jij wilt: plezier, avontuur, spanning en drama

April doet wat hij wil, maar bij Paramount draait het om wat jij wilt kijken! Of je nu houdt van avontuurlijke kinderprogramma's op Nick en Nick Jr., meeslepende reality-tv op MTV, hilarische sitcoms op Comedy Central, of het beste van Hollywood op Paramount Network, de Paramount-kanalen hebben deze maand voor ieder wat wils.

Zorg dat je niets mist en geniet van een maand vol topentertainment!

Paramount Network

Paramount Network brengt je altijd het beste van Hollywood. April is de maand van de ‘Icons of Cinema’ met iconische films zoals 'Kill Bill', 'Scarface' en 'The Truman Show'. Nog iconischer zijn de superheldenfilms geselecteerd voor de thematische 'Superhero and Anti-Hero Movie Week', inclusief de eerste vertoning van de Dark Night-trilogie op deze zender.

De 'Superhero and Anti-Hero Movie Week' begint op maandag 28 april met 'Watchmen', gevolgd door 'Justice League', 'Batman Begins', 'The Dark Knight', 'The Dark Knight Rises', 'Blade' en 'Joker', en hij eindigt op zondag 4 mei met de onvoorspelbare 'Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn'. Alle films beginnen vanaf 20.00 uur, met enkele herhalingen op zaterdag 3 mei vanaf 13.00 uur.

Comedy Central

Comedy Central’s 'Family Guy' heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Al meer dan 25 jaar laat deze hilarische animatieserie van Seth MacFarlane ons regelmatig schuddebuiken van het lachen door de scherpe humor, onverwachte wendingen en kleurrijke personages, vooral de onvergetelijke familie Griffin.

In het komende 23e seizoen, dat op zaterdag 5 april om 20.00 uur in première gaat en daarna elke zaterdag wordt uitgezonden, zijn de Griffins terug met meer wilde streken, schokkende humor en popcultuurparodieën die de grenzen van comedy verleggen. Dit seizoen kun je weer rekenen op non-stop lachbuien en onverwachte wendingen. Zorg dat je de nieuwste afleveringen van deze favoriete animatieklassieker niet mist!

Ook van 'The Neighborhood' gaat weer een nieuw seizoen in première. Deze hartverwarmende comedyserie volgt Dave Johnson, de ‘aardigste man van het Midwesten’, die met zijn witte gezin verhuist naar een overwegend Afrikaans-Amerikaanse buurt in de buitenwijken van Los Angeles, waar niet iedereen zijn extreme vriendelijkheid waardeert. Dat geldt ook voor hun nieuwe buurman Calvin Butler. Het zesde seizoen, dat boordevol hilarische momenten en innemende personages zit en waarin culturen botsen en vriendschappen groeien, gaat op maandag 6 april om 21.00 uur in première.

Nickelodeon & Nick Jr.

Nick Jr. Voor de kleintjes thuis is er een nieuw seizoen van 'De Kleine Chef Show'. Kijk en geniet mee van 's werelds meest verrukkelijke, leuke en tegelijkertijd ook kleinste kookshow, gemaakt door de kleinste chef, met de kleinste gerechten ter wereld. Van 7 tot en met 18 april iedere maandag tot en met vrijdag te zien om 15.45 uur in Nederland en om 19.00 uur in België.

Ook heeft Nick Jr. in april seizoen 11 van de meest geliefde pups ter wereld op het programma staan. Dit seizoen van 'PAW Patrol' volgt de dappere roedel die op spannende nieuwe missies gaat. Van luchtavonturen, vurige reddingen in en rond Avontuurbaai, tot nieuwe pupvrienden. Seizoen 11 gaat in première op 21 april en is tot 2 mei te zien in Nederland op schooldagen om 17.00 in België om 17.45 uur.

Nickelodeon De spanning stijgt! Maak je klaar voor de spannende avonturen van 'De Thundermans: Undercover'. In deze gloednieuwe serie gaan Phoebe en Max undercover om een nieuwe dreiging het hoofd te bieden in de kustplaats Duisterdorp en Chloe gaat mee om haar superheldkrachten te ontwikkelen. De afleveringen worden vanaf maandag 7 april elke week om 18.30 uur uitgezonden.

Laten we het volume verhogen met de 'Let's Get Loud'-stunt, met de levendige series 'Huize Herrie', 'De Casagrandes' en 'Het Heuse Huize Herrie'. Deze speciale stunt begint op 28 april en loopt tot en met 23 mei, van maandag tot en met vrijdag, om 17.00 uur. Maak je klaar voor wat luidruchtig plezier!

MTV

In seizoen 25 van MTV’s 'Geordie Shore' heeft getuige James zorgvuldig het vrijgezellenfeest voor Kyle gepland in Thailand! Alle Geordies zijn uitgenodigd voor full moon parties, bezoekjes aan olifantenreservaten en off-road-safari's. Maar wie zal er opduiken en ontstaan er problemen in het paradijs? De première van het nieuwe seizoen wordt uitgezonden op maandag 7 april om 22.00 uur.

MTV’s 'Ridiculousness' is terug met het 39e seizoen! Vanaf maandag 28 april om 23.00 uur kun je weer lachen om de nieuwste en meest uiteenlopende internetfilmpjes. Doe mee met Rob Dyrdek, co-host Sterling Brim en speciale celebrity-gasten voor een avond vol plezier.

Kamie & Tami Stunt Als je graag dates ziet misgaan, is de Kamie (Crawford) & Tami (Roman) Stunt iets voor jou. Kijk mee met de twee onbevangen hosts terwijl ze de strijd met elkaar aangaan in deze speciale stunt, waarin de meest schandalige datingcatastrofes van MTV's 'Catfish' en 'Caught in the Act: Unfaithful' worden getoond! De Kamie & Tami Stunt wordt vanaf 31 maart uitgezonden van maandag tot en met vrijdag om 12.30 uur.