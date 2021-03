'Ik Vertrek' zoekt de familie Boerkamp opnieuw op

Hoe zou het toch zijn met familie Boerkamp? Veertien jaar geleden verruilden Alwin en Bionda en hun zoons Mike, Robbie en Jim hun rijtjeshuis in Twello voor het zonnige Italië.

Na het runnen van een bed & breakfast en een agriturismo is het nu tijd voor het grote werk! Alwin en Bionda hebben een braakliggend terrein in de badplaats Cupra Marittima gekocht. Hier willen ze een gigantisch beach resort bouwen. Over een kleine zes maanden moeten er 55 luxe tenten met eigen sanitair, zwembad, restaurant, receptie en speeltuin staan. Een week voordat de bouw van start zou gaan, trekt een grote investeerder zich terug.

