'Ik Vertrek' volgt Simoon en Arrie naar Spanje

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit, de liefde of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Simoon (47) en Arrie (51) vertrekken samen met dochter Daantje (11) en hun kat naar het Spaanse L’Alfàs del Pi voor een nieuw avontuur. Na jaren hard werken, vier kinderen en talloze verbouwingen kiezen ze voor meer zon, minder stress en tapas. Hun droom is het realiseren van een rolstoeltoegankelijk gastenverblijf voor gezinnen, met een tillift, een zwembad met rolstoellift en een BBQ-hoek.

Simoon zorgt, Arrie klust, en Daantje mist haar vriendinnen. Als de vergunningen op zich laten wachten, Arries rug het begeeft en wordt ingebroken, wordt hun positieve instelling ernstig op de proef gesteld.

'Ik Vertrek', woensdag 11 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.