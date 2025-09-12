'Ik Vertrek' volgt Monique en Harald naar Frankrijk

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Na een fles champagne op een gewone dinsdag besloot Harald (59) het roer om te gooien. Zijn geliefde Monique (61) ging volledig met hem mee: het leven in Nederland was hen te veel geworden. Ze verruilen hun vinex woning in Meppel voor een boerderij in Mazerolles, Frankrijk, waar ze in 2025 een gastronomische B&B met minicamping willen openen. Harald, oud-chef op sterrenniveau, kookt Frans met liefde, Monique regelt de gastvrijheid. De kamers en het sanitair zijn nog in de maak, maar de wijn is al ingeslagen. Met een strak budget en veel eigen werk hopen ze hun avontuur tot een succes te maken.

