'Ik Vertrek' volgt Loes en Bart naar Spanje
Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit, de liefde of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.
Bart (31) en Loes (36) verruilen samen met hun kinderen Kae (4) en Yuki (2) het Brabantse leven voor een zonnig avontuur in het Spaanse Coín. Hun missie? Een gastvrije B&B met vijf kamers én tien camperplekken, waar gasten vakantie vieren in een ontspannen, huiselijke sfeer. Dat wordt een uitdaging met een klusbudget van 25.000 euro. Met hun Brabants accent, een flinke portie humor en nul horeca-ervaring storten Bart en Loes zich op de verbouwingen, Spaans leren en het integreren in het dorpsleven. Ze krijgen te maken met tegenslagen. Maar bij de familie Kessler is het nooit saai.
'Ik Vertrek', woensdag 4 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
https://www.avrotros.nl/
Tien onbekende Vlamingen starten aan een spel waarvan ze de regels niet kennen. Het enige wat ze weten is dat elke keer de boxen openen, de opdracht meteen begint en ze zelf moeten zoeken wat de bedoeling is. Dit zorgt voor hilariteit en onzekerheid.
'De Box', om 20.40 uur op VTM.